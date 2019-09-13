Antalyaspor, Kayserispor maçına hazır
Antalyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Antalyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Antalyasporlu futbolcular, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşması öncesinde son çalışmasını gerçekleştirdi.
İdmanda taktik çalışan Akdeniz temsilcisinin kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Boffin, Ferhat Kaplan, Diego, Celustka, Bahadır Öztürk, Nazım Sangare, Tarık Çamdal, Eren Albayrak, Hakan Özmert, Charles, Chico, Ufuk Akyol, Cissokho, Fredy, Serdar Özkan, Aatif Chahechouhe, Gelson Dala, Leschuk, Harun Alpsoy, Paul, Bünyamin Balcı.
Antalya Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasını hakem Fırat Aydınus yönetecek.