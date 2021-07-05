SPOR Antalyaspor, Güray Vural ile sözleşme imzaladı

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SPOR Antalyaspor, Güray Vural ile sözleşme imzaladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Antalyaspor, Güray Vural ile sözleşme imzaladıVIDEO YOKTolga YILDIRIMANTALYA, (DHA) -FRAPORT TAV Antalyaspor, 33 yaşındaki sol bek Güray Vural ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Antalyaspor, Güray Vural ile sözleşme imzaladı

VIDEO YOK

Tolga YILDIRIMANTALYA, (DHA) -

FRAPORT TAV Antalyaspor, 33 yaşındaki sol bek Güray Vural ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kırmızı beyazlı kulüp, geçen sezon Gaziantep FK'da oynayan Güray Vural ile anlaştı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende Güray Vural, kendisini 2 yıllığına kırmızı beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Antalyaspor ailesine katıldığı için mutlu olduğunu dile getiren Güray Vural, Değerli bir takım Antalyaspor. Dışarıdan hep duyuyordum. Burada aile ortamının, arkadaşlığın üst seviyede olduğunu biliyordum. Ben futbol kariyerimde böyle kulüpleri tercih ettim. Çok mutluyum. Antalyaspor'a çok güzel katkılarda bulunacağım dedi.

Törende konuşan Fraport TAV Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Özer de Süper Lig'de önemli takımlarda oynamış Güray Vural'ı transfer ettiklerini dile getirdi. Antalyaspor'un Antalya'nın bir markası olduğunu aktaran Özer, Antalya, stadı, tesisi, taraftarı ve çalışanıyla büyük bir camiadır. Güray, arkadaşımız bu formayı davranışı ve performansıyla layıkıyla taşıyacaktır. Camiamız adına hayırlı olmasını diliyorum. Güray ile 2 yıllık sözleşme imzaladık diye konuştu.

SPOR Antalyaspor, Güray Vural ile sözleşme imzaladı
SPOR Antalyaspor, Güray Vural ile sözleşme imzaladı
SPOR Antalyaspor, Güray Vural ile sözleşme imzaladı
SPOR Antalyaspor, Güray Vural ile sözleşme imzaladı
SPOR Antalyaspor, Güray Vural ile sözleşme imzaladı
SPOR Antalyaspor, Güray Vural ile sözleşme imzaladı
SPOR Antalyaspor, Güray Vural ile sözleşme imzaladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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