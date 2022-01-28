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Antalyaspor günü çift idmanla tamamladı

AA, Oktay Özden - Spor
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Antalyaspor günü çift idmanla tamamladı

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde günü çift idmanla tamamladı. Akdeniz ekibi, antrenmanlarda bir dizi taktiksel çalışma gerçekleştirdi.

Fraport TAV Antalyaspor'un sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı ve son olarak Suudi Arabistan'ın El Ahli takımı forması giyen Alassane Ndao, yeni takımıyla ilk çalışmasına katıldı.

Fraport TAV Antalyaspor, yarın Ukrayna Premier Ligi takımlarından Metalist 1925 Kharkiv ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Antalyaspor günü çift idmanla tamamladı

Antalyaspor günü çift idmanla tamamladı

AA / Oktay Özden - Spor

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Beşiktaş, Pazar, Spor, Haber

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