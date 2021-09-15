Antalyaspor, genç kaleci Ataberk Dadakdeniz ile sözleşme imzaladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalyaspor, genç kaleci Ataberk Dadakdeniz ile sözleşme imzaladı

AA - Haberler | Güncel

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 22 yaşındaki kaleci Ataberk Dadakdeniz ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 22 yaşındaki kaleci Ataberk Dadakdeniz ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesislerinde düzenlenen imza töreninde Dadakdeniz kendisini kırmızı-beyazlı renklere 2,5 yıllığına bağlayan sözleşmeye imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dadakdeniz, gençlere önem verilen bir kulübe geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Transferinde emeği geçenlere teşekkür eden genç kaleci, "Antalyaspor futbolcusu olarak elimden gelen her şeyi yapacağım." dedi.

Antalyaspor Kulübü Asbaşkanı Berkay Bahar da Dadakdeniz transferini ocak ayında tescil ettireceklerini belirtti.

Transfer stratejileri gereği gençlere yatırım yapmaya devam ettiklerini dile getiren Bahar, "14 transfer gerçekleştirdik. Bu transferlerin yaş ortalaması 23.7 oldu. Giden oyuncularımızın yaş ortalaması ise 30. Şu anki mevcut kadromuzun yaş ortalaması 25.5'e indi." diye konuştu.

Antalyaspor, genç kaleci Ataberk Dadakdeniz ile sözleşme imzaladı

Antalyaspor, genç kaleci Ataberk Dadakdeniz ile sözleşme imzaladı

Antalyaspor, genç kaleci Ataberk Dadakdeniz ile sözleşme imzaladı

Antalyaspor, genç kaleci Ataberk Dadakdeniz ile sözleşme imzaladı
AA - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Murat Kurum Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Göksel Yıldız Tilbe Eser Yenenler Kenan İmirzalıoğlu
Spor Mesut Özil Arda Turan Rıza Çalımbay Mergim Berisha Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Antalyaspor, genç kaleci Ataberk Dadakdeniz ile sözleşme imzaladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 17:25:30. #1.17#