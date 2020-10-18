Antalyaspor - Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Fraport-Tav Antalyaspor - Gaziantep FK maç sonucu! Golleri kim attı?

Süper Lig'in 5. hafta maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugünün bir diğer maçı Fraport-Tav Antalyaspor - Gaziantep FK arasında oynandı. Peki maç kaç kaç bitti? Antalyaspor - Gaziantep FK maç sonucu nedir? Golleri kim attı? Puan durumları nasıl?