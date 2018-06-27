Antalyaspor'da Transfer Bütçesi 12 Milyon Euro

Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, bu sezon transfer bütçelerinin 11-12 milyon Euro civarında olacağını ve takıma 5 takviye yapacaklarını söyledi. Taraftarları heyecanlandıracak 1-2 oyuncu ile görüştüklerini ve birkaç gün içinde transferleri netleştireceklerini ifade eden Arıcı, önceliğin sol bek ve sol kanat mevkilerinde olduğunu belirtti. Sandro'nun Benevento'ya satıldığını belirten Arıcı, Deniz Kadah ve Ömer Şişmaoğlu hakkında da konuştu.

"TRANSFERLERİ BİRKAÇ GÜN İÇERİSİNDE DUYURACAĞIZ"

Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, yeni sezon öncesi yapılacak olan transferlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Arıcı, "Herkesin tatmin olacağı, takıma çok faydalı olacak yabancı 1-2 oyuncu ile görüşüyoruz. Transferleri birkaç gün içerisinde duyuracağız. Transferde önceliğimizi hocamızın isteği doğrultusunda sol bek ve sol kanat olarak belirledik. Bu mevkiler için görüşmelerimiz devam ediyor. Birkaç gün içinde sonuç alırız" diye konuştu.

Bunun dışında stoper bölgesi için de çalışmalar yapıldığını ifade eden Arıcı, "Bu bölge için de bir takım çalışmalarımız var. Belki bir ya da iki oyuncu ile defansımızı güçlendirebiliriz" şeklinde konuştu.

"DENİZ KADAH'IN DURUMU 3-4 GÜNE BELLİ OLUR"

Sözleşmesi sona eren Deniz Kadah'la görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Arıcı, "Görüşmelerimiz devam ediyor, 3-4 gün içerisinde netleştirmiş oluruz" şeklinde konuştu.

"ÖMER ŞİŞMANOĞLU İÇİN BEKLEMEDEYİZ"

Son günlerde adı Antalyaspor ile anılan kırmızı-beyazlıların eski oyuncusu Ömer Şişmanoğlu iddialarına da açıklık getiren Arıcı, " Menajerler aracılığı ile bize gelen bir teklif var. Ömer'in uzun süren sakatlık durumu var. Bunun araştırmasını yaptıktan sonra karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Sandro'nun Seri A'yı son sırada tamamlayarak küme düşen Benevento'ya 2.3 milyon Euro'ya satıldığını bildiren Arıcı, "Sandro'yu 4 taksitle 2.3 milyon Euro karşılığında İtalyan ekibine sattık. İlk taksiti bu ay içerisinde alacağız" şeklinde konuştu.

"40 MİLYON TL GELİR BEKLİYORUZ"

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, Antalyaspor Derneği'ne hediye ettiği benzin istasyonu arazisinin ihalesinin pazartesi günü gerçekleşeceğini dile getiren Arıcı, yayıncı kuruluşun takımlara ödeyeceği paranın ilk taksitinin de bu hafta geleceğini söyledi. Arıcı, "Benzin istasyonu arazisi ihalemiz pazartesi günü gerçekleştirilecek. Bunun yanında yayıncı kuruluşun kulüplere ödemesi gereken paranın ilk taksitinin de bu hafta ödenmesini bekliyoruz. Kulübümüzün kasasına yaklaşık 40 milyon TL kadar önemli bir gelir girmiş olacak. Bu paralarla hem oyuncularımızın alacaklarını ödeyeceğiz hem de transferde elimiz çok rahatlayacak" dedi.