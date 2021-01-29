Antalyaspor'da Öztürk ailesi için veda töreni düzenlendi
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Antalyaspor'da Öztürk ailesi için veda töreni düzenlendi

29.01.2021 20:23 | Son Güncelleme: 29.01.2021 20:26
Antalyaspor'da Öztürk ailesi için veda töreni düzenlendi

Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanlığını bırakma kararı alan Fikret Öztürk ile Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrılan Ali Şafak Öztürk için veda töreni düzenlendi.

Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanlığını bırakma kararı alan Fikret Öztürk ile Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrılan Ali Şafak Öztürk için veda töreni düzenlendi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hasan Subaşı Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende, baba-oğul Öztürklere teşekkür plaketi verildi.

Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Mustafa Yılmaz, yaptığı konuşmada, Öztürk ailesinin Antalyaspor'a katkılarını unutmanın mümkün olmadığını belirtti.

Öztürk ailesinin Antalyaspor'a bundan sonra da destek vereceğine inandığını kaydeden Yılmaz, "Kendileri her zaman bizim manevi başkanımız olarak kalacaktır. Burası onların da yuvaları. Her zaman bu kulüpte yerleri var." ifadelerini kullandı.

Fikret Öztürk de Antalyaspor'u çok sevdiklerini, kulübün bundan sonra da başarıdan başarıya koşmasından mutluluk ve gurur duyacaklarını vurgulayarak, "Her zaman Antalyaspor'un yanında olacağız. Yönetimden ayrılmış olsak da Süper Lig'de başka hiçbir takıma desteğimiz olmayacaktır. Biz Antalyaspor'uz." sözlerini kullandı.

Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor'a çok büyük emek verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Güzel şeyler yapmak istedik, en iyisini yapmayı denedik. Kolay bir süreç değildi. Çünkü yolumuz kolay değildi. Bizim için geçmişten gelen yük nedeniyle ekstra zor oldu. Ancak bu zorlu yolda, bu yönetim kurulu üyeleri ile beraber olduğumuz için çok mutluyum. Moralimizin düştüğü anlarda dostlarımız, yol arkadaşlarımız olmasaydı buraya kadar gelemezdik. Herkese çok teşekkür ediyorum."

Törene, Antalyaspor AŞ Başkanı Emin Hesapçıoğlu ile yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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