Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi! Tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi! Tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor tecrübeli teknik direktörü Ersun Yanal ile yolları ayırdı. Kırmızı-Beyazlılarda Adana Demirspor karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından Yanal konusunu masaya yatıran yönetim kurulu ayrılık kararı aldı. Antalyaspor'un yeni teknik direktör adayları arasında Aykut Kocaman, Çağdaş Atan ve Emre Belözoğlu bulunuyor.

Süper Lig'de oynadığı son karşılaşmada Adana Demirspor'a kendi evinde 2-1 mağlup olan Antalyaspor'da yönetim kötü gidişin faturasını teknik direktör Ersun Yanal'a kesti.

Ajansspor'un haberine göre; ligde oynadığı 8 karşılaşmada yalnızca 8 puan alarak 13. sırada yer alan ve hedeflerinden uzaklaşan Kırmızı-Beyazlılar'da tecrübeli teknik direktör Ersun Yanal ile masaya oturan yönetim ayrılık kararı aldı. Antalyaspor, 11 Kasım 2020'de Ersun Yanal ile 3.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Ersun Yanal'ın sözleşmesinde 3 aylık maaşının verilmesi halinde fesih maddesi bulunuyor.

Akdeniz ekibinde yeni teknik direktör adayları arasında Aykut Kocaman, Çağdaş Atan ve Emre Belözoğlu yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde Lider TV'ye konuk olan Antalyaspor Asbaşkanı Berkay Bahar, "Ersun Yanal dediğiniz kişi, Süper Lig'de çalışan en önemli 3 teknik adamdan birisi" demişti.

Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi! Tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı
Haberler.com - Spor Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Spor Haberleri
Abdullah Avcı hiç olmadığı kadar iddialı: Bu takım şampiyon olacak

Abdullah Avcı hiç olmadığı kadar iddialı: Bu takım şampiyon olacak

 Balotelli, Beşiktaş'tan sonra Antalyaspor'u da çıldırttı! Büyük isyan

Balotelli, Beşiktaş'tan sonra Antalyaspor'u da çıldırttı! Büyük isyan
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu Seyit Torun
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Pınar Deniz Düm Tek Tek
Spor Sergen Yalçın Mehmet Topal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi! Tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 15:10:43. #1.11#