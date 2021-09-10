Antalyaspor Basın Sözcüsü Başkan: Sadece bugünün değil, geleceğin kadrosunu oluşturduk
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Antalyaspor Basın Sözcüsü Başkan: Sadece bugünün değil, geleceğin kadrosunu oluşturduk

Antalyaspor Basın Sözcüsü Başkan: Sadece bugünün değil, geleceğin kadrosunu oluşturduk
Demirören Haber Ajansı / Tolga Yıldırım - Haberler | Spor

"Taraftarlarımız rahat olsun, doğru isimlerle yolumuza devam ediyoruz"- Antalyaspor'a 13 futbolcu geldi, 9 futbolcu gittiTolga YILDIRIM / ANTALYA - Fraport TAV Antalyaspor'un basın sözcüsü Adnan Başkan, "Sadece bugünün değil, geleceğin de kadrosunu oluşturduğumuza inanıyoruz" dedi.

"Taraftarlarımız rahat olsun, doğru isimlerle yolumuza devam ediyoruz"

- Antalyaspor'a 13 futbolcu geldi, 9 futbolcu gitti

Tolga YILDIRIM/ ANTALYA  - Fraport TAV Antalyaspor'un basın sözcüsü Adnan Başkan, "Sadece bugünün değil, geleceğin de kadrosunu oluşturduğumuza inanıyoruz" dedi.

Süper Lig'de teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde başarıyı hedefleyen Fraport TAV Antalyaspor, çoğunluğu genç 13 futbolcuyu transfer etti. Kırmızı beyazlılar, 9 futbolcuyla yollarını ayırdı.

Süper Lig'de yaz dönemi transfer tescil sürecinde Fraport TAV Antalyaspor, kadrosuna 13 futbolcu dahil etti. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde genç futbolcu transferine ağırlık veren kırmızı beyazlılarda, 9 futbolcuyla yollar ayrıldı. Kırmızı beyazlılar transfer döneminde Diogo Sousa, Melih Enes Uygun, Sherel Floranus, Güray Vural, Doğukan Nelik, Andrea Poli, Ersin Zehir, Erkan Eyibil, Deni Milosevıc, Houssam Ghacha, Berat Onur Pınar'ı aldı. Fraport TAV Antalyaspor ve Haji Wright, Enzo Crivelli ile kiralık olarak sözleşme imzaladı.Fraport TAV Antalyaspor; Ferhat Kaplan, Ersan Gülüm, Sidney Sam, Lukas Podolski, Dever Orgill, Jean Armel Drole, Serdar Gürler ile yollarını ayırdı. Kırmızı beyazlılar, Gustavo Blanco ve Mert Yılmaz'ı kiralık olarak başka takıma gönderdi. Fraport TAV Antalyaspor'da genç oyuncular Ali Eren İyican, Adem Metin Türk Omar İmerı, Harun Kavaklıdere, Halil İbrahim Sevinç, Sergen Yatağan, Cenk Şen, Fehmi Koç, Bahrican Tosun, Apti Mert Çayır ise Bodrumspor'a kiralandı."GELECEĞİN KADROSU"Fraport TAV Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan, transfer edilen 13 futbolcunun yaş ortalamasının 23,7 olduğuna dikkati çekti. A takımda yer alan 30 futbolcunun yaş ortalamasının 25,9 olduğunu vurgulayan Başkan, "Bu sezon transfer politikamızı düşündüğümüz gibi uyguladık. Hem ligi bilen deneyimli futbolcuları, hem de genç ve potansiyeli olan gençleri kadromuza dahil ettik. Bu sezon takımdan ayrılan oyuncuların yaş ortalaması 30 iken, 13 transfer yaptık ve aldığımız oyuncuların yaş ortalaması 23,7 olarak ortaya çıktı. 30 futbolcunun bulunduğu A takım kadromuzun yaş ortalaması ise 25,9'a düştü. Bu durumu gençlere verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak görüyoruz. Sadece bugünün değil, geleceğin de kadrosunu oluşturduğumuza inanıyoruz" diye konuştu.TARAFTARA MESAJ

Takımın eskisinden daha güçlü ve daha dinamik yapıya sahip olduğunu aktaran Başkan, şunları söyledi: "Transfer sezonunun bitmesi ile artık kadromuzu da tam olarak şekillendirdik ve oyuncularımızı Teknik Direktörümüz Ersun Yanal'a emanet ettik. Son olarak herkesin beklentisi olan santrafor isteğine de yönetimimiz büyük özveriler göstererek yanıt verdi. Ligimizi iyi bilen, kalitesinden şüphe etmediğimiz Enzo Crivelli'yi kadromuza dahil ettik. Artık eskisinden daha güçlü, daha dinamik ve genç bir takımımız var. Başkanımız Aziz Çetin, yönetimimiz ve transfer komitemiz çok çaba sarf etti. Taraftarlarımız rahat olsun. Doğru isimlerle yolumuza devam ediyoruz."


Antalyaspor Basın Sözcüsü Başkan: Sadece bugünün değil, geleceğin kadrosunu oluşturduk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Yıldırım

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