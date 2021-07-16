Antalyaspor, ABD'li golcü Haji Wright ile prensipte anlaştı
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Antalyaspor, ABD'li golcü Haji Wright ile prensipte anlaştı

Antalyaspor, ABD'li golcü Haji Wright ile prensipte anlaştı
Demirören Haber Ajansı / Tolga Yıldırım - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Danimarka ligi takımlarından Sönderjyske'nin ABD'li golcüsü, 1.93 metre boyundaki Haji Wright ile prensipte anlaştı.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Danimarka ligi takımlarından Sönderjyske'nin ABD'li golcüsü, 1.93 metre boyundaki Haji Wright ile prensipte anlaştı. Kırmızı beyazlıların görüştüğü Cezayirli kanat oyuncusu Houssam Ghacha ile sözleşme imzalamaya da çok yakın olduğu öğrenildi.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da yönetim transfer çalışmalarına devam ediyor. Lukas Podolski ve Dever Orgill ile yolların ayrılmasının ardından hücuma takviye yapan kırmızı beyazlılar, forvet ve sağ kanat olmak üzere iki futbolcuyla sözleşme imzalamayı planlıyor. Görüşmelerde sona yaklaşan Fraport TAV Antalyaspor yönetimi, transferleri, düzenleyeceği imza töreni ile duyurmayı planlıyor.

SAĞ KANAT VE HÜCUMA TAKVİYEKırmızı beyazlılar, Danimarka ligi takımlarından Sönderjyske'nin ABD'li golcüsü 1.93 metre boyundaki Haji Wright ile prensipte anlaştı. Cezayirli sağ kanat oyuncusu Houssam Ghacha ile de 3 yıllık anlaşmayı planlayan kırmızı beyazlılarda, sözleşmelerde bazı maddelerin görüşülmesine devam ediliyor.7 TRANSFER

Fraport TAV Antalyaspor, yaz transfer sezonunda Deni Milosevic, Erkan Eyibil, Ersin Zehir, Doğukan Nelik, Diogo Sousa, Sherel Floranus ve Güray Vural'ı renklerine bağladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Yıldırım

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