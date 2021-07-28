Antalyalı yelkenciler Eğirdir'de kampa girdi
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Antalyalı yelkenciler Eğirdir'de kampa girdi

Antalyalı yelkenciler Eğirdir'de kampa girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Antalya Akdeniz Yelken Kulübü sporcuları Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kampa girdi.

Antalya Akdeniz Yelken Kulübü sporcuları Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kampa girdi. Yelkenciler, Eğirdir Gölü'nde antrenmanlarını sürdürüyor.

Türkiye'nin yedi renkli gölü olarak bilinen ve su sporlarının merkezi olan Eğirdir Gölü, Antalya Akdeniz Yelken Kulübü sporcularını ağırlıyor. 10 optimist, 3 Laser ve 1 antrenör eşliğinde Eğirdir Gölünde kamp yapan sporcular, Eğirdir Gölü'nün eşsiz poyraz ve lodos rüzgarıyla adeta yarış halindeler.

4 gün boyunca Eğirdir Belediyespor Yelken Kulübü sporcularıyla birlikte çalışma yapacak olan Antalya Akdeniz Yelken Kulübü'nün Yöneticisi ve Antrenörü Gamze Altay Akdeniz, "Eğirdir Gölü bizim için çok büyük bir nimet. Eğirdir'i çok seviyoruz. Eğirdir Gölünün rüzgarı bizim çalışmalarımızı daha da kolaylaştırıyor. Yakın ilgi ve desteklerinden dolayı Eğirdir Belediyespor Yelken Kulübü Antrenörleri Şeref Ağartan'a, Ahmet Şahan'a ve Mehmet Utku Dikmen'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

Akdeniz Yelken Kulübü Yöneticisi ve Antrenörü Gamze Altay Akdeniz, önümüzdeki hafta içerisinde de A takımının da Eğirdir'e gelip, kamp yapacaklarını ifade etti. - ISPARTA

Antalyalı yelkenciler Eğirdir'de kampa girdi
Antalyalı yelkenciler Eğirdir'de kampa girdi
Antalyalı yelkenciler Eğirdir'de kampa girdi
Antalyalı yelkenciler Eğirdir'de kampa girdi
Antalyalı yelkenciler Eğirdir'de kampa girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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