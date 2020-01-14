Antalyalı kick boksçu Türkiye ikincisi oldu

14.01.2020 12:18 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:24

Korkuteli Belediyespor Kulübü Kick Boks Takımı sporcusu Elif Tarayan, Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi oldu.

Antalya'daki bir otelde düzenlenen şampiyonanın birinci etabında büyük bayanlar kategorisinde ringe çıkan Elif Tarayan, 52 kiloda Türkiye ikinciliğini elde etti.

Milli sporcu Tarayan, daha önce Avrupa ikincisi olmuştu.

Korkuteli Belediyespor Kulübü Kick Boks Takımı Antrenörü Şükrü Haksız, üç etap halinde yapılan şampiyonanın sonunda en çok puanı alan sporcuların Avrupa ve dünya şampiyonalarına gitmeye hak kazanacağını söyledi.

Kaynak: AA