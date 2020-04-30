Antalya Ticaret Borsası'ndan yardım paketi desteği
Antalya Ticaret Borsası (ATB), TOBB'un katkılarıyla hazırladığı bin 290 gıda paketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Antalya Valiliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teslim etti.
30.04.2020 09:47 | Son Güncelleme: 30.04.2020 09:47
Antalya Ticaret Borsası (ATB), TOBB'un katkılarıyla hazırladığı bin 290 gıda paketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Antalya Valiliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teslim etti.
Kaynak: Dunya.com