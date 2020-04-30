Antalya Ticaret Borsası'ndan yardım paketi desteği Antalya Ticaret Borsası (ATB), TOBB'un katkılarıyla hazırladığı bin 290 gıda paketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Antalya Valiliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teslim etti.