Haberler » Spor » Antalya Süper Amatör Lig - Spor

Antalya Süper Amatör Lig

Antalya Süper Amatör Lig'de Korkuteli Belediyespor konuk ettiği Lara Futbol Eğitim Merkezi'ni 3-2 yendi.

20.01.2020 09:30 | Son Güncelleme: 20.01.2020 09:30
Antalya Süper Amatör Lig

Süper Amatör Lig'de Belediyespor konuk ettiği Lara Futbol Eğitim Merkezi'ni 3-2 yendi.

Korkuteli 100. Yıl Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada, lider Korkuteli Belediyespor dokuzuncu sıradaki Lara Futbol Eğitim Merkezi ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi ev sahibi takım Korkuteli Belediyespor 36. dakikada Mustafa Soytaş, 57. dakikada Volkan Bucaklı ve 85. dakikada Ertuğrul Keleş'in golleri ile 3-2 yenmeyi başardı.

Konuk takımın gollerini ise 1. ve 90. dakikada Ömer Susuz attı.

Korkuteli Belediyespor bu galibiyetle puanını 35'e çıkararak birinci sıradaki yerini korurken, Lara Futbol Eğitim Merkezi ise 18 puanla 9. sırada kaldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler