ANTALYA Sıcaktan bunalan soluğu denizde aldı Sıcaktan bunalan soluğu denizde aldıANTALYA'da 1 Haziran itibarıyla denize girme yasağının kaldırılmasıyla sahiller tatilcilerle doluyor.

Sıcaktan bunalan soluğu denizde aldı

ANTALYA'da 1 Haziran itibarıyla denize girme yasağının kaldırılmasıyla sahiller tatilcilerle doluyor. Hava sıcaklığının 26, deniz suyu sıcaklığının 21 derece olduğu turizmin başkentinde tatilciler denize girdi, bol bol güneşlendi. Şehrin denize uzak mahallelerinde ise çocuklar su kanalında serinledi.

Antalya'da koronavirüs önlemleri kapsamında yaklaşık 2.5 ay önce getirilen denize girme yasağının 1 Haziran itibarıyla kaldırılmasının ardından dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, yerli yabancı tatilcileri ağırlıyor. Sosyal mesafe kurallarına uyulan sahilde vatandaşlar birbirlerine uzak durmayı ihmal etmiyor. Havlularını mesafeli şekilde konumlandıran Antalyalılar, denizin ve güneşin tadını çıkartıyor. Denize uzak mahallelerde ise çocuklar su kanalında yüzüp serinliyor.

0-18 YAŞ DENİZ VE SU KANALINDA

Çarşamba ve cuma günleri 14.00 ila 20.00 saatleri arasında sokağa çıkmaları serbest olan 0-18 yaş arası çocuklar da sahilde görülüyor. Yasağa uymayan çocukların Suriyeli olduğu dikkat çekerken, polis evlerine gitmeleri için uyarıyor. Su kanalında serinlemeye çalışan çocuklar da anne ve babalarından habersiz yüzdüklerini söylüyor.

'NEFES ALMAK İSTEDİM'

2.5- 3 aydır evde olduğunu ve çok sıkıldığını söyleyen Zeynep Turan, "Gelmeden önce düşündüm. Artık nefes almak istiyorum, bu nedenle denize geldim. Güneşin ve denizin tadını çıkarıyorum. Sosyal mesafemi koruyorum. Zaten insanlar da dikkat ediyor. Kimse kimseye yaklaşmıyor" dedi.

Sabah erken saatte denize gelen Leyla Sarıkaya, "Herkes sosyal mesafeye uyuyor. Maske takmıyoruz ama mesafeler devletimizin istediği gibi. Sağlık Bakanlığı'nın kurallarına uygun. Deniz çok güzel" dedi.

Kaynak: DHA