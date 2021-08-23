Antalya maçındaki tartışmalı penaltı pozisyonuna Fenerbahçe'den tepki! Yayıncı kuruluşu topa tuttular
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Antalya maçındaki tartışmalı penaltı pozisyonuna Fenerbahçe'den tepki! Yayıncı kuruluşu topa tuttular

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Antalyaspor'u 2-0 yendiği mücadelenin son anlarına tartışmalı penaltı pozisyonu damga vurdu. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran pozisyona ilişkin sarı-lacivertli kulüpten açıklama geldi. Fenerbahçe yaptığı açıklamada maç sırasında bu pozisyonun net şekilde ekrana getirilmediğini ve pozisyonun ofsayt olduğunu belirterek yayıncı kuruluşa tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettiği mücadelenin son anlarında yaşanan tartışmalı penaltı pozisyonu maç sonrası büyük yankı uyandırdı. Bunun üzerine açıklamada bulunan sarı-lacivertli kulüp yayıncı kuruluşa veryansın etti.

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"KULÜBÜMÜZÜN ODAĞINDA OLAN ASIL KONU, MAÇ SIRASINDA VE SONRASINDA ÖZETLERDE YER BULMAYAN İLGİLİ POZİSYONUN BAŞLANGIÇ NOKTASIDIR"

Futbol A Takımımızın, Süper Lig'in 2.haftasında, dün akşam Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmada yaşanan bir pozisyona dair konuyu hem Süper Lig'in yayıncısı konumunda bulunan beIN SPORTS'un hem de kamuoyunun dikkatine getirmek istiyoruz. Maçın 91. dakikasında yaşanan, "penaltı mı, değil mi?" yorumları ile spor kamuoyunun gündemine giren, pozisyonu tarafsız şekilde izleyen ağırlıklı tüm yorumcular tarafından "penaltı değil" olarak tanımlanan ilgili pozisyona dair Kulübümüzün odağında olan asıl konu, maç sırasında ve sonrasındaki özetlerde yer bulmayan ilgili pozisyonun başlangıç noktasıdır.

"MAÇ ÖZETLERİNDE DE NE YAZIK Kİ YER BULMAYAN BU AN, SPOR KAMUOYUNUN KENDİ KEŞFİYLE GÜNDEME GELMİŞTİR"

91. dakikada meydana gelen pozisyonda, oyuncumuz Mesut Özil ile Antalyaspor futbolcusu Ufuk Akyol'un birlikte çıktıkları kafa topunda, rakip oyuncunun takım arkadaşı Wright'a pası aktardığı esnada oyuncunun ofsayt pozisyonunda olduğu net şekilde gözlenmektedir. Yayıncı kuruluş tarafından maç sırasında net şekilde ekrana getirilmeyen, farklı kamera açılarından hiçbir tekrarı yayınlanmayan, maç özetlerinde de ne yazık ki yer bulmayan bu an, spor kamuoyunun kendi keşfiyle gündeme gelmiş; maç sonu gündeminin parçası olan penaltı/ penaltı değil tartışmalarının aslında tamamen geçersiz olduğu da bu şekilde ortaya çıkmıştır.

"SEZONUN HENÜZ EN BAŞINDA, BU KONUDA DUYDUĞUMUZ ENDİŞE VE RAHATSIZLIĞI VURGULUYORUZ"

Bu noktada, sezonun henüz en başında, bu konuda duyduğumuz endişe ve rahatsızlığı vurguluyor; ofsayt/ ofsayt değil, penaltı/ penaltı değil vb. gündemlere sebep olan pozisyonların; açık, net şekilde kamuoyuna servis edilmesi gerektiğinin yayıncı kuruluşun asıl sorumluluğu olduğunu hatırlatıyoruz. Ricamız yayıncı kuruluşun soru işaretlerine yer vermeden, bu ve benzeri kritik anların dikkatten kaçmasına sebep olmadan görevini yerine getirmesidir.

Antalya maçındaki tartışmalı penaltı pozisyonuna Fenerbahçe'den tepki! Yayıncı kuruluşu topa tuttular
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Ali Gülhan
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