ANTALYA Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyorlar
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ANTALYA Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyorlar

Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyorlarAntalya'da yüksek nem ve sıcaktan bunalanlar, Konyaaltı Sahili'nde sabahladı.

26.07.2020 11:14 | Son Güncelleme: 26.07.2020 14:58

Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyorlar

Antalya'da yüksek nem ve sıcaktan bunalanlar, Konyaaltı Sahili'nde sabahladı. Sahile gelen bazı vatandaşlar çadır kurarken, bazıları ise battaniyeye sarılarak uyumayı tercih etti.

Konyaaltı Sahili gündüzleri olduğu kadar akşamları da yerli ve yabancı tatilcileri ağırlamaya devam ediyor. Yüksek nem ve sıcak havanın bunaltıcı etkisinden kurtulmak isteyen vatandaşlar sahile gelerek, burada hem serinliyor hem de denizin keyfini sürüyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde bazı vatandaşların sabahlamak için sahile çadır kurduğu görüldü. Sabahın ilk ışıklarıyla sahilde sabahlayanlardan bazıları tekrar denize girerken, bazıları ise yanlarında getirdikleri çarşaf ve battaniyelere sarılıp uyumayı tercih etti. Bazı vatandaşlar sahil bandında yürüyüş yaparken, bazıları güneşin doğuşuyla beraber kendini serin sulara bıraktı.

'GÜNEŞİN İLK IŞIKLARIYLA DENİZE GİRDİM'

Konyaaltı Sahili'nde çadır kurup sabahlayan Emirhan Gökçe, Dün gece burada yatarak sabahladım. Uyanınca güneşin doğuşuyla beraber denize girdim. Hava güzeldi, ancak sabaha karşı soğudu. Üşüyoruz, çadıra girdik üşümemek için. Gece de hava çok güzeldi. Sahilde çok çadır kuran ve yatan var dedi.

'EV SICAK OLDUĞU İÇİN GECE SAHİLE GELİYORUM'

Sabaha karşı 03.00'te sahile geldiğini ifade eden Erdal Parıltı, Evde klima olmayınca sıcak oluyor. Ben de gece sahile gelip uyuyorum, sonrasında denize giriyorum. Ardından eve gidiyorum. Hava şu an çok güzel ve serin. Tam yüzülecek zaman. Aslında herkesin gece saatlerinde buraya gelip sabahlamasını tavsiye ediyorum diye konuştu.

'BURADA UYUMAK, EVDE UYUMAKTAN DAHA İYİ'

Geceyi deniz kenarında uyuyarak geçirdiğini söyleyen Adil Akay, Gece geldik, burada uyuduk. Sabah da uyandık, 1-2 saat yüzüp sonra çalışmaya gideceğiz. Hava deniz için tam yüzülecek ideal saatlerdeyiz. Diğer türlü gündüz sıcak olunca yüzülmüyor. Yazın burada uyumak, evde uyumaktan 10 kat daha iyi diye konuştu.

ANTALYA Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyorlar

Kaynak: DHA

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