Antalya için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

METEOROLOJİ 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Antalya ve çevrelerinde etkili olması beklenen kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

METEOROLOJİ 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Antalya ve çevrelerinde etkili olması beklenen kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

?Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hafta içi yurt genelinde Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı hava kütlesinin etkili olacağı belirtildi. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü açıklamasında da bu geceden itibaren Antalya ile Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunda kuvvetli yağış beklendiği kaydedildi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bu gece saatlerinden itibaren Antalya il merkezi ile Kemer, Serik, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyıda hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."FIRTINA UYARISIAçıklamada, yağışlı sistemle birlikte kuvvetli rüzgar ve yer yer tam fırtına beklendiği belirtilerek, şöyle denildi:

"13 Ocak 2021 Çarşamba günü ilk saatlerden itibaren Antalya ilinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (39-74 km/sa) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-88 km/sa), iç ve yüksek kesimlerde (Elmalı, Korkuteli, Akseki, İbradı ve Gündoğmuş) yer yer kısa süreli tam fırtına (89-102 km/sa) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER