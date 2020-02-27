Antalya Enerji Verimliliği ve Dönüşümü Fuarı açıldı

27.02.2020 14:04 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:10

Antalya'da bu yıl ilk kez düzenlenen Enerji Verimliliği ve Dönüşümü Fuarı (ENEREX), sektördeki yerli ve yabancı temsilcilerin katılımıyla kapılarını ziyaretçilere açtı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, ANFAŞ Kongre ve Fuar Merkezi'ndeki açılış töreninde, enerjinin artık hava ve su kadar önemli olduğunu, insanların enerji olmadan yaşayamaz hale geldiğini söyledi.

Enerji kaynaklarının dünyada çok kıymetli olduğunu ifade eden Karaloğlu, dünyada politik çekişmelerin en yoğun olduğu bölgelerde enerji kaynaklarının da yoğun olmasının tesadüf olmadığını dile getirdi.

Türkiye'deki kaynakların gün yüzüne çıkması ve değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Karaloğlu, "2002'ye kadar sahip olduğumuz kaynaklardan haberdar değildik. Rüzgardan, güneşten enerji üretmek o güne kadar serbest değildi. 2003'te, 2004'te çıkarılan yasalarla yenilenebilir enerji kaynakları konusunda müteşebbislerin önü açıldı. Bugün yenilenebilir enerji kaynaklar konusunda Türkiye, çok önemli mesafe aldı." diye konuştu.

"Otellerinizi güneş panelleriyle donatın"

Henüz değerlendirilemeyen çok önemli yenilenebilir enerji kaynaklarının mevcut olduğuna işaret eden Karaloğlu, biyogazı örnek göstererek, Antalya'nın kendi çöpünden enerji üreten illerden birisi olduğunu kaydetti.

Antalya'nın güneş enerjisi konusunda Türkiye'nin en verimli ili olduğunu da vurgulayan Karaloğlu, kentin 300 gün ile yılda en fazla güneşlenme gününe sahip il olduğunu bildirdi. Otellere de güneş enerjisinden daha fazla istifade etmeleri yönünde çağrıda bulunan Karaloğlu, "Turizm sektöründe otellerin çatılarını, duvarlarını güneş panelleri haline getirmemiz mümkünken hala getirmiş durumda değiliz. Otellerin duvarlarını, çatılarını güneş enerjisi panellerine dönüştürün, otellerinizi çevre dostu yeşil otel konumuna getirin." dedi.

40'ın üzerinde firma markasını tanıtacak

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ (ANFAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı da fuarda 40'ın üzerinde katılımcı firmanın 150'den fazla ürünüyle yerini aldığını aktardı.

Fuara yerli ve yabancı yaklaşık 10 bin ziyaretçi beklediklerine dikkati çeken Bıdı, enerjinin her sektörün en büyük harcama giderleri arasında yer aldığını, elektrik maliyetlerinin düşürülmesinde fuarın katılımcılara önemli fırsatlar sunacağını bildirdi.

Bıdı, 12 ay güneş gören Antalya'da, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, milli, yerli enerji üretimin yapılması ve enerji verimliliğinin sağlanmasına bu fuar ile öncülük etmek istediklerini kaydetti.

Fuarın açılışına, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca da katıldı.

29 Şubat'a kadar açık kalacak fuarda, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, enerji verimliliği, enerji dönüşümüne yönelik son gelişen ürün ve hizmetler tanıtılacak.

Kaynak: AA