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Antalya'dan Hong Kong'a yaban mersini ihracatı başladı

Tarımsal anlamda birçok alanda başı çeken Antalya, dış pazarda büyük bir talep gören blueberry (yaban mersini) üretiminde de kısa zamanda ciddi üretim ve ihracat rakamlarına ulaşmayı hedefliyor.

Antalya'dan Hong Kong'a yaban mersini ihracatı başladı
22.06.2020 18:07 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:11

Tarımsal anlamda birçok alanda başı çeken Antalya, dış pazarda büyük bir talep gören blueberry (yaban mersini) üretiminde de kısa zamanda ciddi üretim ve ihracat rakamlarına ulaşmayı hedefliyor. Üretilen yaban mersininin birçok ülkenin yanı sıra Hong Kong'a da ihracatı başladı.

Antalya tarımsal potansiyelini ve çeşitliliğini gün geçtikçe artırmaya ve çeşitlendirmeye devam ediyor. Tarımsal anlamda birçok alanda başı çeken kent, dış pazarda büyük talep gören yaban mersini üretiminde de kısa zamanda ciddi üretim ve ihracat rakamlarına ulaşmayı hedefliyor. Antalya İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Gökhan Karaca, "Blueberry dünyada trend olan bir meyve ve ihracat değeri çok yüksek. Antioksidan özelliği çok yüksek olan blueberry aynı zamanda toprağa çok bağlı kalmadan saksıda yetiştirilen bir meyve. İklim bakımından da Antalya bu meyve için çok uygun bir yer. İnşallah bunun üretimini geliştireceğiz. Bu kapsamda da kırsal kalkınma desteklemeleri kapsamında tarımsal üretim için soğuk hava deposu ve paketleme tesisi gibi birçok alanda bakanlığımız hibeleri ile il müdürlüğü olarak destek sağlıyoruz. İlimizde faaliyet gösteren Oragro firması bakanlığımızdan aldığı destekler ile blueberry üretimi ve ihracatına başladı. Biz bu üretimin gelişerek devam etmesini istiyoruz ve bu konuda çalışmalar yapıyoruz. İhracat değeri olan katma değeri yüksek dünya piyasalarında yüksek fiyattan alıcı bulan blueberry ürünü Antalyamızda daha da gelişecektir. Dış pazar olarak büyük bir potansiyele sahip olan blueberry'nin Almanya, Dubai, İsveç, Norveç, Katar ve Hong Kong gibi ülkelere ihracatını yapıyoruz. 2019 yılında Antalya olarak 67.7 ton blueberry ihracatı yaptık. Hedefimiz bu rakamları kısa zamanda artırmak ve ilimizin bitkisel üretim değerine değer katmaktır" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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