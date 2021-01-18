Antalya'daki balık ölümleriyle ilgili 10 işletme kapatılıp 2 milyon 598 bin lira ceza uygulandı
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Antalya'daki balık ölümleriyle ilgili 10 işletme kapatılıp 2 milyon 598 bin lira ceza uygulandı

18.01.2021 20:12 | Son Güncelleme: 18.01.2021 20:59

Antalya'da Düden Çayından kaynaklı koku ve köpük kirliliği üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde toplam 10 işletmeye 2 milyon 598 bin 797 TL idari para cezası uygulandı ve bu 10 tesisin faaliyeti durduruldu.

Antalya'da binlerce balığın ölümüyle ilgili Valilik talimatıyla Düden Çayı ve civarlarında yapılan bugünkü denetimlerde 10 tesis daha denetlendi ve 3 tanesinde atık sularını toprağa veya yeraltına vermeleri gibi olumsuzluklar tespit edildiği bildirildi.

Valilik tarafından konuyla ilgili olarak bugün yapılan açıklamada "İlimiz Kepez İlçesinde bulunan Düden Çayından kaynaklı koku ve köpük kirliliği üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzce denetim ekibi oluşturularak bölgede denetimlere başlanmıştı. Bugüne kadar yapılan denetimlerde toplam 10 işletmeye 2.598.797 TL idari para cezası uygulanmış ve bu 10 tesisin faaliyeti durdurulmuştur. 18.01.2021 günü yapılan denetimlerde ise; 10 tesis daha denetlenmiş ve bunlardan 3 tanesinde atık sularını toprağa veya yeraltına vermeleri gibi olumsuzluklar tespit edilmiş olup bunlar hakkında da idari işlemlere başlanmıştır." denildi.

Antalya'daki balık ölümleriyle ilgili 10 işletme kapatılıp 2 milyon 598 bin lira ceza uygulandı

DENETİMLER SONUCU KRİLİLİK AZALDI

Açıklamada ayrıca bugüne kadar yapılan denetimler ve yeraltına verilen atık su deşarjlarının önlenmesi sonucu düden şelalesinde gözle görülür bir şekilde suda kirliliğin ve kokunun azaldığının görüldüğü kaydedildi.

Antalya'daki balık ölümleriyle ilgili 10 işletme kapatılıp 2 milyon 598 bin lira ceza uygulandı
Antalya'daki balık ölümleriyle ilgili 10 işletme kapatılıp 2 milyon 598 bin lira ceza uygulandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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