Antalya'da sol bacağını kaybeden minik Özge ilk kez sokağa çıktı
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Antalya'da sol bacağını kaybeden minik Özge ilk kez sokağa çıktı

Antalya'da sol bacağını kaybeden minik Özge ilk kez sokağa çıktı Salgın döneminde yürümesinde gerileme olan minik Özge, yeniden sokağa çıkacağı günlerin hayalini kuruyor Antalya'da babasının 150 TL'ye yaptığı düzenekle yürümeyi öğrenen 7 yaşındaki Özge Yıldırım, Korona virüs kapsamında izin...

20.05.2020 19:50 | Son Güncelleme: 20.05.2020 19:53

Antalya'da sol bacağını kaybeden minik Özge ilk kez sokağa çıktı

Salgın döneminde yürümesinde gerileme olan minik Özge, yeniden sokağa çıkacağı günlerin hayalini kuruyor

ANTALYA - Antalya'da babasının 150 TL'ye yaptığı düzenekle yürümeyi öğrenen 7 yaşındaki Özge Yıldırım, Korona virüs kapsamında izin verilen 0-14 yaş aralığındaki çocuklara verilen serbestlikle ilk kez sokağa çıktı. Salgın süresinde egzersiz yapamadığı için yürümesinde gerileme olan

ve bugün parkta oynayıp yürüyen küçük Özge, denizi de babasının kucağında izledi.

Yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, 11.00-15.00 saatleri arasında getirilen serbestlikle ikinci kez dışarı çıktı. Bu çocuklardan birisi de hatalı kateter takıldığı iddiasıyla sol bacağını kaybeden ve babasının 150 liraya yaptığı düzenekle evde yürümeyi öğrenen 7 yaşındaki Özge Yıldırım'dı. Küçük Özge, önce babasının elinde sonra kendi imkanlarıyla Falez 2 parka geldi. Ayağındaki protezle uzun yürüyüş yapan Özge, uzaktan denizi izledi. Parkta oyuncaklarına binen Özge, salıncağa bindi, kaydıraktan kaydı. Mutluluğu yüzüne yansıyan Özge saatler 15.00'a yaklaştığında evine geri döndü.

"Parkta değerlendirdik"

Baba Ali İhsan Yıldırım, izinli saatleri kızı ile değerlendirmek istediğini ve falezler üzerine geldiğini söyledi. Özge'ye Korona virüsten önce dışarıda yürüme egzersizleri yaptığını hatırlatan Yıldırım, "Özge iki aydan beri yürüyüş yapamıyor. Gerileme oldu yürümemizde. Salgın dönemi bize iyi gelmedi. Evde kısa yürüyüş yapıyoruz ama yeterli olmuyor. Uzun yürüyüşler yapması gerekiyor."dedi.

"İlk kez çıktık"

4 saatlik izinde sahil bandına geldiklerini ve kızına uzun yürüyüşler yaptırdığını ifade eden Ali İhsan, " Parka geldik kaydık, salıncağa bindik. Denizi izledik. Bir önceki izinde çıkamamıştık. Bugün bu izni değerlendirmek istedik. Hava sıcakta olsa deniz havası aldık. Az bir zaman kaldı sürenin bitmesine, birazdan eve döneceğiz" dedi.

Özge'nin eğitimlerine devam ettiğini ve konuşma noktasında ise önemli mesafe aldıklarını kaydetti.

Antalya'da sol bacağını kaybeden minik Özge ilk kez sokağa çıktı

Kaynak: İHA

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