Antalya'da sağanak sonrası gökkuşağı
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Antalya'da sağanak sonrası gökkuşağı

Antalya'da sağanak sonrası gökkuşağı
Demirören Haber Ajansı / Aslı Duran - Haberler | Güncel

ANTALYA'da akşam üstü kısa süreli etkili olan sağanak sonrası ortaya çıkan gökkuşağı, görsel şölen yaşattı.

ANTALYA'da akşam üstü kısa süreli etkili olan sağanak sonrası ortaya çıkan gökkuşağı, görsel şölen yaşattı.

Antalya'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, kısa süreli etkili oldu. Yağmur bulutlarının bir anda dağılıp güneşin yüzünü göstermesiyle, gökkuşağı ortaya çıktı. Uzun süre gökyüzünde kalan gökkuşağı, kentin birçok noktasından da izlendi.


Antalya'da sağanak sonrası gökkuşağı
Antalya'da sağanak sonrası gökkuşağı
Antalya'da sağanak sonrası gökkuşağı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslı Duran

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