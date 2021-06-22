Antalya'da sağanak sonrası gökkuşağı

ANTALYA'da akşam üstü kısa süreli etkili olan sağanak sonrası ortaya çıkan gökkuşağı, görsel şölen yaşattı.

ANTALYA'da akşam üstü kısa süreli etkili olan sağanak sonrası ortaya çıkan gökkuşağı, görsel şölen yaşattı.

Antalya'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, kısa süreli etkili oldu. Yağmur bulutlarının bir anda dağılıp güneşin yüzünü göstermesiyle, gökkuşağı ortaya çıktı. Uzun süre gökyüzünde kalan gökkuşağı, kentin birçok noktasından da izlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslı Duran