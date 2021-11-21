Antalya'da nefes borusu tıkanan kadın hayatını kaybetti - Haberler
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Antalya'da nefes borusu tıkanan kadın hayatını kaybetti

AA / Servet Tümer - Haberler | Güncel
Antalya'da nefes borusu tıkanan kadın hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde yemek yerken nefes borusu tıkanan kadın yaşamını yitirdi.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde yemek yerken nefes borusu tıkanan kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan beş yıldızlı otelde tatil yapan Ayşe Sertaç (41), öğle yemeğinde et yerken bir anda nefessiz kaldı.

Sertaç'ın nefes alamadığını gören ailesi otelin sağlık ekibine haber verdi.

Kadın, sağlık ekibinin yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Savcılık ve olay yeri ekibinin incelemesinin ardından cenaze Serik'te bulunan özel bir hastanenin morguna kaldırıldı.

Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenaze yakınlarına teslim edildi.

AA / Servet Tümer - Son Dakika Haberleri

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