Girdikleri bahçeden toplamda 7 bin liralık 1000 adet avokado çalan şüpheliler yakalandı

Antalya'da bir bahçeden toplam piyasa değeri 7 bin lira olan 1000 adet avokadoyu çalan 4 şüpheliden 3'ü, jandarmanın sıkı takibi sonucunda yakalandı.

Alanya ilçesi Kestel Mahallesi'nde kendisine ait bahçeden avokado hırsızlığı yapıldığını fark eden Mustafa B. durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLERİ TESPİT ETTİLER

Ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası bahçeden 1000 adet avokado çalan hırsızlık şüphelilerinin Musa K., Anıl A., Ahmet B. ve İbrahim H.Ö. olduğunu tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, Musa K., Anıl A. ve Ahmet B.'yi adreslerinde yakalayarak gözaltına aldı.

PİYASA DEĞERİ 7 BİN LİRA

Piyasa değeri toplamda 7 bin lira olan 1000 adet avokado çalan şüphelilerden Anıl A., savcılık tarafından serbest kalırken, diğer 2 şüpheli ise Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca operasyon kapsamında İbrahim H.Ö.'nün yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı