Antalya'da FETÖ sanığı öğretmene 10 yıl hapis cezası verildi
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Antalya'da FETÖ sanığı öğretmene 10 yıl hapis cezası verildi

Antalya'da FETÖ sanığı öğretmene 10 yıl hapis cezası verildi
Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık N.E. ve avukatı katıldı.

Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, N.E'nin, düzenlediği toplantılara katılan bazı kişileri örgüte kazandırdığı ve "örgüt sorumlusu" olduğu gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık, hakkındaki suçlamaları reddederek, beraatine karar verilmesini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, eski öğretmen N.E'ye "silahlı terör örgütüne üyesi olma" suçundan 10 yıl hapis cezası verdi.

Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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