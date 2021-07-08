Antalya'da drone destekli trafik denetimi yapıldı
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Antalya'da drone destekli trafik denetimi yapıldı

Antalya'da drone destekli trafik denetimi yapıldı
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Adrasan turizm bölgesinde yapılan trafik denetimlerinde 45 sürücüye 36 bin 500 lira para cezası uyguladı.

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Adrasan turizm bölgesinde yapılan trafik denetimlerinde 45 sürücüye 36 bin 500 lira para cezası uyguladı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde, Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı ve Finike Motorize Trafik Timleri, Adrasan turizm bölgesinde drone destekli trafik kontrolü yaptı.

Havaların ısınması, turizm sezonunun ve normalleşme sürecinin başlamasıyla yoğunlaşan trafikte, kazalar ve kazalarda meydana gelen ölüm ve yaralanmaları azaltmak amacıyla yapılan denetimde, bölgeden geçen tüm araçlar kontrol edildi.

Motosiklet sürücülerine trafik kuralları, güvenli sürüş, kask ve koruyucu ekipman kullanımı konularında bilgilendirme yapıldı.

Jandarma ekipleri, denetimlerde trafik kurallarına uymayan 45 sürücüye 36 bin 500 lira para cezası uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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