Annie Kilner, Kyle Walker'ın kendisini aldattığını öğrenince üzüntüden çocuğunu düşürdüğünü itiraf etti İngiltere Milli Takımı ve Manchester City'nin başarılı oyuncusu Kyle Walker'ın 3 çocuğunun annesi Annie Kilner, yıldız futbolcunun kendisini aldattığını öğrendiğinde üzüntüden çocuğunu düşürdüğünü söyledi. Kilner, çocuğunu düşürdükten sonra Walker'ın başka bir kadından çocuğunun olacağını öğrendiğinde ise yıkıldığını ifade etti.

Manchester City forması giyen Kyle Walker ile 11 yıllık çocukluk aşkı Annie Kilner aldatıldığını öğrenince yıldız futbolcudan ayrılmıştı. Kilner, aylar sonra yaşadığı acı olayı İngiliz basınına itiraf etti.

İngiliz The Sun'a konuşan Annie Kilner, 30 yaşındaki Walker'dan kendisini televizyon yıldızıLaura Brown ile aldattığı için ayrıldıktan sonra büyük üzüntü yaşadığını ve çocuğunu düşürdüğünü söyledi.

BAŞKA BİR KADINDAN ÇOCUĞU OLACAĞINI ÖĞRENİNCE YIKILDI

Nisan ayında hamile kalan ve Mayıs ayında Walker ile ayrılan 27 yaşındaki Kilner, çocuğunu düşürdükten birkaç gün sonra Walker'ın kendisine Lauryn Goodman'ın kendisinden hamile olduğunu söylemesiyle büyük yıkım yaşadığını ifade etti.

"Aldatıldığım için büyük acı çektim ve ruhsal olarak çöktüm" diyen Kilner, "Kyle bana başka bir kadından çocuğu olacağını söyleyince yıkıldım. Bunu hak edecek bir şey yapmadım. Aldatmadan önce benim en iyi arkadaşım ve ruh eşimdi ancak bundan sonra kendisine hiçbir şekilde güvenmiyorum" şeklinde konuştu.

"GEREKİRSE İLETİŞİM KURARIM"

Kilner, yaşananlara rağmen Kyle Walker'den nefret etmediğini söylerken "3 çocuğumuz var. Gerektiğinde Kyle ile iletişime geçebilirim" ifadelerini kullandı.

Kyle Walker, koronavirüs nedeniyle yaşanan karantina sürecinde evde kalma kuralını ihlal etmiş ve evinde düzenlediği cinsel ilişki partisi ile İngiltere'de gündem olmuştu. İngiliz futbolcunun yine aynı dönemde online bir striptiz kanalına bağlanmış ve bu nedenle Gareth Southgate tarafından milli takım dışında bırakılmıştı.