Annesinden şiddet gören çocuk ve kardeşleri devlet korumasına alındı
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Annesinden şiddet gören çocuk ve kardeşleri devlet korumasına alındı

06.02.2021 12:39 | Son Güncelleme: 06.02.2021 12:42
Annesinden şiddet gören çocuk ve kardeşleri devlet korumasına alındı

Kocaeli'nde çocuğuna şiddet uygulayarak darbeden kadının sosyal medyada tepkilere neden olan görüntülerinin 10 ay öncesine ait olduğu, şiddete maruz kalan çocuğun, kardeşleriyle devlet korumasına alındığı öğrenildi.

Kocaeli'nde çocuğuna şiddet uygulayarak darbeden kadının sosyal medyada tepkilere neden olan görüntülerinin 10 ay öncesine ait olduğu, şiddete maruz kalan çocuğun, kardeşleriyle devlet korumasına alındığı öğrenildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde N.S'nin, 14 yaşındaki kızı N.B'ye şiddet uyguladığı anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan video büyük tepki gördü.

N.S'nin H.B. ile imam nikahıyla birlikte yaşadığı ve 2 çocuklarının olduğu belirlendi. N.S'nin K.B. ile önceki evliliğinden de 4 çocuğunun bulunduğu tespit edildi.

Sosyal medyadaki görüntülerde yer alan 14 yaşındaki kız çocuğu N.B'nin darbedilmesiyle ilgili N.S, 14 Nisan 2020'de gözaltına alındı ve Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından N.S, sevk edildiği adli mercilerce serbest bırakıldı.

Aralarında N.S'nin şiddet uyguladığı 14 yaşındaki N.B'nin de bulunduğu 6 çocuğun devlet yurduna yerleştirildiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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