Anne, Bebek Çocuk Fuarı İBS 2019 kapılarını açtı

13.12.2019 16:43 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:04

İnovatif anne, bebek ve çocuk ürünlerinin sergilendiği Anne, Bebek Çocuk Fuarı İBS 2019 İstanbul Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı.



Bu yıl 'Annelik Doğanda Var' teması ile gerçekleştirilen fuarda çocuklar için düzenlenen birçok etkinlik yer alacak. Çocuklar için düzenlenen etkinliklerin yanı sıra ebeveynler için de ünlülerin katıldığı sohbet programları yer alıyor. 100'ün üzerinde firma ve 300'ün üzerinde markanın katılacağı fuara katılan ebeveynler birçok indirimden faydalanma fırsatı da yakalayacak.



Bu yıl 8'inci kez düzenlenen fuarın açılışında konuşan IBS Fuar Kurucu Ortağı Seçil Fida, "Sürekli kendimizi geliştirerek farklı ne yapabiliriz diye araştırma yapıyoruz. Son trendleri yakından takip edip, hem ebeveynleri hem de çocukları yakalayabileceğimiz etkinlik, sohbet içerikleri ve aktiviteler tasarladık. Normal zamanda görmeye fırsat bulamadıkları, alanında başarılı önemli, ünlü isimlerle ziyaretçilerimizi bir araya getirerek hayatlarına farkındalık katmaya bu yıl da özen gösterdik. Ebeveynlere fuara ailece gelmelerini, en yenilikçi ürünleri görmelerini öneriyorum." dedi.



İnovatif bebek eşyaları fuarda sergileniyor



Fuarda sergilenen bebekler için üretilmiş akıllı küvet de ilgi çekiyor. Ebeveynlerin bebeklerini yıkamaları için yapılmış küveti bebekler 6 aylıktan 2 yaşına kadar kullanabiliyor. Küvet ayrıca güvenli bir şekilde üretilmiş ve bebeklerin kilosunu ölçüyor. Aynı zamanda küvetteki suyun ısısının da ayarlandığı küvet fuarda ebeveynlerin ilgisini çekti.



İBStalks buluşmalarında en sevilen isimler ailelerle sohbet edecek



Fuarda 'Annelik Doğanda Var' temasına uygun olarak yüzlerce üretici hikaye ve fikir İBStalks alanında dile gelecek. Her biri alanında başarılı ve fark oluşturmuş önemli isimlerden müzisyen Özgün, Ece Vahapoğlu, Burcu Kara, Nefise Karatay, Ceyda Düvenci, Müge Boz, Pelin Akil, Akasya Asıltürkmen, Seren Fosforoğlu, Pedagog Tansu Oskay, Prof. Dr. Norma Razon, Astrolog Elvan Yarma; Diyetisyen Dilara Koçak, Bebek Hemşiresi ve Hamile Eğitim Uzmanı Ayşe Öner, Yazar Şebnem Burcuoğlu gibi pek çok önemli isim İBStalks alanında yapacakları söyleşilerle kendi ebeveynlik yolculuklarını, deneyimlerini ve merak edilen konuları ziyaretçilerle paylaşacak.



Ebeveynler bebekleriyle hem yarışacak hem de dans edecek



Her yıl pek çok ebeveynin keyifle katıldığı yarışma ve eğlenceler bu yıl da devam ediyor. Fuarda babaların yarıştığı ve eğlenceli sahnelerin yaşandığı alt değiştirme yarışması, bebekleriyle dans eden anne, babalar bu yıl da İBS'nin en fazla dikkat çekecek etkinlikleri arasında yer alıyor.



Maşa ile Koca Ayı, Pj Mask, Pepee ve Kukla gibi sevilen karakterler çocuklarla buluşuyor



Etkinlik kapsamında çocukların en sevdiği karakterler de yer alıyor. Maşa ve Koca Ayı karakterleri, renkli atölye çalışmalarıyla çocuklara eğlenceli vakit yaşatacak. Çocukların hayal dünyalarında cesur karakterler olarak yer alan Pj Mask karakterleri ise eğlenceli yaklaşımlarıyla çocukların hayal dünyalarını renklendirecek. Fenomen karakter Pepee ise şarkıları ve sevimli yaklaşımıyla çocuklarla buluşurken, tiyatro izlemeyi sevenler için de Bremen Mızıkacıları ve Orman Masalı Kukla Tiyatrosu fuar alanında çocukları bekliyor olacak.



Anne, bebek ve çocuklar için çeşitli etkinlikler sunan fuar 13-14 ve 15 Aralık tarihlerinde ziyaretçilere açık olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA