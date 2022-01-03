Anlaşma sağlandı! İşte Trabzonspor'un Edin Visca için ödeyeceği ücret

İki kulüp arasında ödeme planı konusunda yapılacak son görüşmelerin ardından transferin resmiyete kavuşması bekleniyor.

3,5 MİLYON EURO

NTV Spor'un haberine göre; Visca için yaklaşık 3,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek olan bordo mavililer, 31 yaşındaki futbolcu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayacak.

110 GOL, 118 ASİST

2011 yılında Bosna Hersek'in Zeljeznicar Sarajevo takımından transfer edilen Visca, İstanbul ekibinde 11. sezonunu yaşıyor. Bosnalı oyuncu, 11 sezonda çıktığı 398 maçta 110 gol attı, 118 asist yaptı.

BU SEZON 4 GOL VE 9 ASİST

Visca bu sezon ise Medipol Başakşehir forması ile 19 maçta 4 gol, 9 asistlik performans sergiledi. yaptı.

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet