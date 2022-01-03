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Anlaşma sağlandı! İşte Trabzonspor'un Edin Visca için ödeyeceği ücret

Anlaşma sağlandı! İşte Trabzonspor'un Edin Visca için ödeyeceği ücret
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Bordo-Mavililer Edin Visca transferinde mutlu sona ulaştı. Trabzonspor Visca için 3,5 milyon euro ödeyecek, futbolcuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalanacak.

İki kulüp arasında ödeme planı konusunda yapılacak son görüşmelerin ardından transferin resmiyete kavuşması bekleniyor.

Anlaşma sağlandı! İşte Trabzonspor'un Edin Visca için ödeyeceği ücret

NTV Spor'un haberine göre; Visca için yaklaşık 3,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek olan bordo mavililer, 31 yaşındaki futbolcu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayacak.

2011 yılında Bosna Hersek'in Zeljeznicar Sarajevo takımından transfer edilen Visca, İstanbul ekibinde 11. sezonunu yaşıyor. Bosnalı oyuncu, 11 sezonda çıktığı 398 maçta 110 gol attı, 118 asist yaptı.

Visca bu sezon ise Medipol Başakşehir forması ile 19 maçta 4 gol, 9 asistlik performans sergiledi. yaptı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Yorumlar (1)
mastique:bu para Trabzonda dengeleri sarsar ve takim ici huzursuzluk cikarir. Aslinda Trabzon transfer politikasinda buna cok dikkat etmesi gerekiyordu ama haber gercekse kazan kaldiran oyuncular olacak ve ikinci yari takim ilk devre arasindaki gibi oynamaz Cevap Yaz 15 11 Yayından Kaldır
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