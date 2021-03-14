Ankaraspor'dan 9 yıl önce vefat eden futbolcu Ediz Bahtiyaroğlu'nun ailesine ve kabrine ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ankaraspor'dan 9 yıl önce vefat eden futbolcu Ediz Bahtiyaroğlu'nun ailesine ve kabrine ziyaret

14.03.2021 17:21 | Son Güncelleme: 14.03.2021 17:33
Ankaraspor'dan 9 yıl önce vefat eden futbolcu Ediz Bahtiyaroğlu'nun ailesine ve kabrine ziyaret

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor'un kulüp başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, 9 yıl önce hayatını kaybeden futbolcu Ediz Bahtiyaroğlu'nun ailesini ve kabrini ziyaret etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor'un kulüp başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, 9 yıl önce hayatını kaybeden futbolcu Ediz Bahtiyaroğlu'nun ailesini ve kabrini ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, başkent ekibinin eski futbolcusunu unutmadığı belirtilerek, "Kulüp başkanımız Katipoğlu, 2004-2010 yıllarında Ankaraspor forması giyen ve 2012 yılında yaşamını yitiren Ediz Bahtiyaroğlu'nun Bursa'daki ailesini ve kabrini ziyaret etti. Ediz Bahtiyaroğlu anısına arkasında adının ve soyadının yazılı olduğu imzalı forma yaptıran başkent ekibi, formayı Bahtiyaroğlu ailesine takdim etti." ifadeleri kullanıldı.

Ediz Bahtiyaroğlu'nun kabri başında duaların okunmasının ardından Katipoğlu'nun, Bahtiyaroğlu ailesine önümüzdeki sezonlarda "Ediz Bahtiyaroğlu Turnuvası" düzenlemeyi planladıklarını söylediği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Katipoğlu, şunları kaydetti:

"Ediz, benim başkanlığım döneminde Ankaraspor'a geldi ve evladım kadar sevdiğim bir oyuncuydu. Ankara'dan ayrıldığım dönemde de sürekli telefonlaşırdık. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Rabbim mekanını cennet eylesin. Erkenden aramızdan ayrılışı bizleri de çok derinden etkiledi ama kaderin önüne geçilmiyor. Ankaraspor olarak bizler evladımızın adını yaşatmak adına daha önce oynadığı; Ankara Keçiörengücü, MKE Ankaragücü, Bursaspor, Eskişehirspor ve Bucaspor gibi kulüplerle bağlantıya geçerek 6 kulübün yer aldığı "Ediz Bahtiyaroğlu Turnuvası" adlı bir organizasyon yapmayı planlıyoruz."

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Bahtiyaroğlu ailesinin de "Ediz Bahriyaroğlu" adına yapılacak bir turnuvanın kendilerini çok sevindireceğini ifade ettiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Meral Akşener Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Prens Harry Şevket Çoruh Meghan Markle
Spor Ali Koç Ünal Karaman Aykut Kocaman Abdullah Avcı Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Sivas
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ankaraspor'dan 9 yıl önce vefat eden futbolcu Ediz Bahtiyaroğlu'nun ailesine ve kabrine ziyaret - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 17:34:11. #1.16#
title