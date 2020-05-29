Ankaragücü taraftarı Eylem, babasının hayalini gerçekleştirdi Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nün taraftarı Eylem Açıkalın, kulüp başkanı Fatih Mert ve takım ile bir araya gelerek, vefat eden babası Cengiz Açıkalın'ın hayalini gerçekleştirdi.

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nün taraftarı Eylem Açıkalın, kulüp başkanı Fatih Mert ve takım ile bir araya gelerek, vefat eden babası Cengiz Açıkalın'ın hayalini gerçekleştirdi.

3 ay önce vefat eden babasının en büyük hayalinin Ankaragücü takımıyla tanışmak olduğunu belirten Eylem Açıkalın, "Babamın bu hayalini gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Çağrıma sessiz kalmayarak, beni kulübe davet eden Başkanımız Fatih Mert'e çok teşekkür ediyorum. İnşallah takımımız kalan maçlarını kazanarak, yeni başarılara imza atacaktır" dedi.

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert de Cengiz Açıkalın'a Allah'tan rahmet dileyerek, "Genç taraftarımız Eylem Açıkalın'ın rahmetli babasının hayalini gerçekleştirmesi bizleri hem duygulandırdı, hem de mutlu etti. Mekanı cennet olsun" şeklinde konuştu.Ziyaret, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen koronavirüs tedbirleri kapsamında yapıldı.

Kaynak: DHA