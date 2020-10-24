Ankaragücü - Hatayspor Süper Lig maçı ertelendi mi? Maç neden ertelendi? Ne zaman oynanacak?
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Ankaragücü - Hatayspor Süper Lig maçı ertelendi mi? Maç neden ertelendi? Ne zaman oynanacak?

24.10.2020 00:55 | Son Güncelleme: 24.10.2020 00:59
Ankaragücü - Hatayspor Süper Lig maçı ertelendi mi? Maç neden ertelendi? Ne zaman oynanacak?

Süper Lig 2020-2021 sezonunun 6. hafta maçları başladı. Bu maçlardan MKE Ankaragücü - Hatayspor karşılaşması ise ertelenme kararı alındı. Spor severler maçın neden ertelendiğini merak ediyor. Peki Ankaragücü - Hatayspor maçı neden ertelendi? Ne zaman oynanacak?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Ankaragücü - Hatayspor maçı normalde bugün 13:30 'da oynanacaktı. Fakat maç ileriki bir tarihe ertelendi. Peki Ankaragücü - Hatayspor maçı niye ertelendi? Son durum nedir? Ne zaman başlayacak?

MKE ANKARAGÜCÜ - HATAYSPOR MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Normalde 24 Ekim Cumartesi oynanması planlanan Ankaragücü - Hatayspor maçı ileriki bir tarihe ertelendi.

MKE ANKARAGÜCÜ - HATAYSPOR MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Ankaragücü - Hatayspor maçı normalde 24 Ekim Cumartesi günü saat 13:30 'da başlayacaktı. Fakat maç koronavirüs tedbirleri dolayısıyla ertelendi. Geçen hafta Hatayspor takımında yaklaşık 10 kişinin korona testi pozitif çıkmıştı. Bu hafta da yeniden testler yapıldı. Vaka sayısında herhangi bir değişiklik gözlemlenmediği için bu hafta tekrardan maç erteleme kararı çıktı. Yani maç ileriki bir tarihe ertelenmiş oldu.

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