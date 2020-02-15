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Ankaragücü - F.Bahçe maçı sonrası iki takım oyuncuları gerginlik yaşadı

Şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe'nin deplasmanda Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olduğu maçın ardından ev sahibi ekipten Gerson Fernandes ile Harun Tekin ve Deniz Türüç tartışma yaşadı.

15.02.2020 22:39 | Son Güncelleme: 15.02.2020 22:46
Ankaragücü - F.Bahçe maçı sonrası iki takım oyuncuları gerginlik yaşadı

'nin 'ne deplasmanda 2-1 mağlup olduğu maçın ardından saha içinde tansiyon yükseldi.

Ankaragücü'nün 2. golünü kaydeden Fernandes, Fenerbahçe yedek kulübesine doğru giderken ilk olarak Harun Tekin'le kısa süreli atıştı.

OLAYLAR BÜYÜMEDEN ÖNLENDİ

Başarılı futbolcu, ardından Deniz Türüç'le tartışırken, araya giren iki takım futbolcuları olayların büyümesini önledi.


Haber Videosu

: Ankaragücü - F.Bahçe maçı sonrası iki takım oyuncuları gerginlik yaşadı
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