Ankara Uluslararası Fuar Alanı inşaatı tam gaz devam ediyor

Ankara ekonomisi ve turizmine büyük katkı sağlayacak olan Ankara Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.

Ankara Uluslararası Fuarcılık ve Kongre Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Toplantısı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başkanlığında Akyurt'ta fuar ve kongre merkezi inşaat alanında yapıldı. Vali Vasip Şahin'in de katıldığı toplantı öncesi şirketin 8 ortağının temsilcisi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Ankara Uluslararası Fuarcılık ve Kongre Anonim Şirketinin 8 ortağını temsilen Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanvekili Halil İbrahim Yılmaz ile Ankara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, Akyurt'ta inşaat alanını gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Toplantıda yapımı devam eden fuar ve kongre merkezinin bir an önce bitirilmesi için çalışmaların hızlandırılması kararı alındı. - ANKARA

Kaynak: İHA