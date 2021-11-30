Ankara polisi esnafı canından bezdiren Karapürçek Çetesini çökertti - Haberler
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Ankara polisi esnafı canından bezdiren Karapürçek Çetesini çökertti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Ankara polisi esnafı canından bezdiren Karapürçek Çetesini çökertti Ankara polisi Antındağ ilçesine bağlı Karapürçek'te baskı ile esnafları canından bezdiren çeteyi çökertti.

ANKARA (İHA) - - Ankara polisi esnafı canından bezdiren Karapürçek Çetesini çökertti

ANKARA - Ankara polisi Antındağ ilçesine bağlı Karapürçek'te baskı ile esnafları canından bezdiren çeteyi çökertti. Polisin düzenlediği operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organieze Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından suç örgütlerine yönelik düzenlenen çalışmalarda ele başı G.A. ve örgüt yöneticisi Ü.Ç.'nin adam öldürme suçlarından cezalarının bulunduğu, Yargıtay'daü kararın onama aşamasında olduğu, bu nedenlede şahısların arama kayıtlarının çıkıp polise yakalanmadan önce malvarlığı edinmek istedikleri belirlendi. Zanlıların kazandıkları paralar ile yurt dışına kaçmaya hazırlandıkları tespit edildi.

Organieze Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, çetenin Altındağ ilçesi Karapürçek semtinde esnaflara baskı yaparak yüklü miktarlarda haksız menfaat temin ettikleri, esnafları korkutarak kokoreç tezgahı ve büfe gibi bir çok iş yerinin işletmesini ele geçirdikleri anlaşıldı. Çetenin bir çok iş yeri kurşunlama olayına da karıştıkları, esnaftan koruma adı altında haraç topladıkları da tespit edildi.

Çetenin ele başı G.A. ve örgüt yöneticisi Ü.Ç.'nin adam öldürme suçundan cezaları kesinleşerek aranma kayıtları çıkması üzerine şahısların yurtdışına kaçma hazırlıkları yaphtıkları sırada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak eş zamanlı olarak 7 ev, 5 işyeri ve 1 çiftmik evi olmak üzere toplam 13 adrese düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılarla birlikte yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek, akrep tabir edilen otomatik tabanca ve çok sayıda değişik çaplarda fişek ele geçirildi.

Ankara polisi esnafı canından bezdiren Karapürçek Çetesini çökertti

Ankara polisi esnafı canından bezdiren Karapürçek Çetesini çökertti

Ankara polisi esnafı canından bezdiren Karapürçek Çetesini çökertti

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