: Ankara'nın vergi rekortmenleri belli oldu! İlk sırada Rahmi Koç yer aldı

12.12.2019 10:21 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:28

Ankara'nın 2018 yılı gelir vergisi rekortmenleri listesinde ilk sıranın sahibi 54 milyon 169 bin 334 lira vergiyle Mustafa Rahmi Koç oldu.

Ankara Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara genelinde 2018 yılı vergilendirme döneminde 325 bin 671 gelir vergisi beyannamesi ile 1 milyar 979 milyon 810 bin 295 lira, 87 bin 744 kurumlar vergisi beyannamesiyle 23 milyar 70 milyon 773 bin 744 lira vergi tahakkuk ettirildiğini bildirdi.

İLK SIRADA RAHMİ KOÇ VAR

Başkanlıkça açıklanan listeye göre, Türkiye geneline ilişkin vergi rekortmenleri listesinde üçüncü sırada yer alan Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Mustafa Rahmi Koç, kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri alanında tahakkuk ettirilen 54 milyon 169 bin 334 lira vergiyle Ankara'da birinci sırada yer aldı.

Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak ise kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri alanında tahakkuk ettirilen 35 milyon 236 bin 977 lira vergiyle ikinci sıraya yerleşti. Ilıcak, Türkiye geneline ilişkin listede 5'inci sıradaydı.

KURUMLAR VERGİSİNDE MERKEZ BANKASI İLK SIRADA YER ALDI

Kurumlar vergisi beyan eden mükellef listesinde ise ilk sıranın sahibi geçen yıl tahakkuk ettirilen 10 milyar 610 milyon 547 bin 65 lira vergiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası oldu. İkinci sırada ise 2 milyar 439 milyon 822 bin 266 liralık vergiyle Ziraat Bankası yer aldı.

Karayılan, Türkiye genelinde tahakkuk eden toplam kurumlar vergisinin yüzde 27,6'sının Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı kurumlar vergisi mükellefleri tarafından beyan ve tahakkuk edildiğini belirterek şunları kaydetti:

Bu oran, başkentimizin ekonomik büyümesinin en önemli göstergelerinden birisi olmuştur. Diğer taraftan, Türkiye geneli gelir vergisinin yüzde 8,38'i Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı mükellefleri tarafından gerçekleştirildi. Ankara'da ilk 100'deki gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin beyanlarına göre tahakkuk eden vergi tutarları, geçen yıla oranla kurumlar vergisinde yüzde 86, gelir vergisinde yüzde 30 arttı.

KURUMLAR VERGİSİNDE İLK 10'DA 6 BANKA

2018 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Türkiye Geneli İlk 100 Sıralaması'na göre, 2018'in Kurumlar Vergisi rekortmeni Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Türkiye Petrolleri AO, İskenderun Demir ve Çelik AŞ, Ereğli Demir ve Çelik Fab. TAŞ, Türkiye Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü izledi.

Listenin ilk 10 sırasında 6 banka yer aldı. Listede bankacılığın yanı sıra doğal gaz, ham çelik üretimi ile metal tuzları ve temel inorganik kimyasalların imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren kurum ve şirketler ön plana çıktı.

REKORTMENLERİN 49'U İSTANBUL'DAN

En fazla Kurumlar Vergisi ödeyen ilk 100'de isimleri açıklan mükelleflerin 49'u İstanbul'dan çıktı. Listede Ankara'dan 14, İzmir'den 3, Hatay, Antalya, Zonguldak, Kocaeli, Rize, Manisa ve Elazığ'dan birer firma yer aldı.

Listedeki 70 kuruluşun geçen yıl 100 milyon liranın üzerinde kurumlar vergisi ödediği anlaşılırken, ilk 100'deki en düşük vergi tutarı 73 milyon 101 bin 60,31 lira oldu. Rekortmenler listesinde ilk 100'e giren kurum ve şirketlerden 27'si ise isminin açıklanmasını istemedi.

Kaynak: AA

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