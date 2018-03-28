Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Çavuşculu Açıklaması

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, "Altının gramı fiyatının 6 ayda 200 lirayı bulacağını düşünüyoruz." dedi.

Hasan Çavuşculu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altının ons fiyatındaki yükseliş trendinin devam edeceğini ve altın fiyatlarının zirveye ulaşacağını ileri sürdü.

Ankara'da çeyrek altının satış fiyatının yaklaşık 300 liraya dayandığını belirten Çavuşculu, özellikle düğün sezonunun açılmasıyla bu yükselişin devam edeceğini aktardı.

Çavuşculu, Ortadoğu'da yaşanan olayların ve döviz kurlarındaki artışın altın fiyatlarını yükselttiğine dikkati çekerek, gram altın fiyatının 10 günde yaklaşık 7 lira arttığını kaydetti.

Altının tasarruf için her zaman güvenli liman olma özelliğini koruduğunu dile getiren Çavuşculu, tasarruf yapmak isteyenlere tercihlerini altından yana kullanmalarını tavsiye etti.

Çavuşculu, mayıs ayı itibarıyla sünnet, nişan ve düğünler dolayısıyla altın piyasasında daha çok hareketlilik beklediklerini vurgulayarak, "Düğün sezonunun açılmasıyla çeyrek altın ve işçiliği olmayan bilezik satışlarında artış bekliyoruz. Altının gram fiyatının bir müddet daha yükseleceğini düşünüyoruz. Altının gramı fiyatının 6 ayda 200 lirayı bulacağını düşünüyoruz." dedi.