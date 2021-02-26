Ankara Keçiörengücü, Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Ankara Keçiörengücü, Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

26.02.2021 16:41 | Son Güncelleme: 26.02.2021 16:44
Ankara Keçiörengücü, Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 24. haftasında 28 Şubat Pazar günü sahasında Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 24. haftasında 28 Şubat Pazar günü sahasında Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Keçiören Aktepe Tesisleri'nde teknik direktör İlker Püren yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı.

İdman, dar alanda yapılan taktik ve pas çalışmasının ardından tam sahada oynanan çift kale maçla son buldu.

Ankara Keçiörengücü, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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