Ankara Keçiörengücü'nden 4 transfer birden
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Ankara Keçiörengücü'nden 4 transfer birden

Ankara Keçiörengücü'nden 4 transfer birden
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, yaz transfer döneminin son gününde 4 futbolcuyu kadrosuna kattı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, yaz transfer döneminin son gününde 4 futbolcuyu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yukatel Kayserispor'dan 2 transfer gerçekleştiren başkent ekibi, 21 yaşındaki santrfor Ömer Uzun ile 3 yıllık anlaşma sağlarken, 22 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Yaw Ackah'ı 2021-2022 sezonu sonuna kadar kiraladı.

Geçen sezonun ikinci yarısında Ankaraspor'da kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki tecrübeli stoper Ercan Yazıcı ile 2 yıllığına anlaşan Ankara Keçiörengücü, altyapısında yetişen kaleci Furkan Yasin Çevik ile de 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Ankara Keçiörengücü'nden 4 transfer birden
Ankara Keçiörengücü'nden 4 transfer birden
Ankara Keçiörengücü'nden 4 transfer birden

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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