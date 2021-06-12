Ankara-İzmit hızlı tren projesi ihalesine danıştaydan onay çıktı
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Ankara-İzmit hızlı tren projesi ihalesine danıştaydan onay çıktı

Haberler.com / Bilal Çığrım - Haberler | Güncel

Daha önce 2 Milyar 163 Euro 'ya ERG İnşaat'a verilen Ankara-İzmir hızlı tren projesinin itiraz edilen ihalesine danıştay son noktayı koydu. Dünyanın en büyük ihalesi olarak gösterilen ihaleye danıştay vize verdi.

2020 yılında pazarlık usulü ile yapılan ve ERG inşaata 2 Milyar 263 Euro'ya verilen ihalenin ardından rakip fimra Ege Gökmen İnşaat, ihalenin iptali için mahkemeye başvurmuş ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından ERG inşaata verilen ihalenin iptal edilmesini istemişti. İtiraz dilekçesinde, 4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 7. maddesi kapsamında 4734 sayılı kanun'un 3/C maddesi uyarınca 06/10/2020 tarihinde gerçekleştirilen "Ankara İzmir yüksek hızlı tren hattı yapımı işi" ihalesinin iptali cümlesi yer aldı. Ama, Ankara 5. İdare Mahkemesi Ege Gökmen İnşaatın iddialarını yerinde bulmadı.

"DAVACI ŞİRKETİN DAVA AÇMA EHLİYETİ YOK" DENİLDİ

Davacı şirketin dava açma ehliyetinin bulunmadığına karar verdi. Konu Danıştay 13'üncü dairesinde tekrar ele alındı. Daire, 2021/920 numaralı kararı ile bir önceki mahkemenin kararını yerinde buldu. "İleri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir" denildi. Yani şu anda dünyanın en büyük ihalesi olarak görülen hazine garantili demiryolu inşaatının başlaması için hiç bir engel kalmadı.

İHALE ERG İNŞAATA VERİLDİ

Ege Gökmen İnşaat daha önce de benzer bir şekilde başvuru yapmış ve Bursa Hafif Metro ihalesinin iptaline yol açmıştı. Aynı ihale yine Danıştay 13'üncü dairesi tarafından iptal edilmişti. Ankara ile İzmir arasında yolcu ve mal taşımasını çok kolaylaştıracak olan demiryolu inşaatı ERG inşaat tarafından gerçekleştirilecek. ERG inşaat daha önce 4 milyar euro değerindeki yap işlet devret modelli adana-pozantı karayolu ihalesi ile gündeme gelmişti.

Ankara-İzmit hızlı tren projesi ihalesine danıştaydan onay çıktı
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Bilal Çığrım
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