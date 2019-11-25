Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden farkındalık yürüyüşü

25.11.2019 10:42 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:14

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, gençlerde spor bilinci ve kültürünün oluşturulması için "Sağlık için birlikte yürüyelim" sloganıyla farkındalık yürüyüşü düzenledi.

İl müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ODTÜ ormanında gerçekleştirilen yürüyüşe yurtlarda kalan çok sayıda genç, gençlik merkezi gönüllüleri, sporcular, personel ve aileleri katıldı.

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Ferhat Türkoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun destekleriyle spor farkındalığını daha geniş kitlelere yaymak için çalıştıklarını belirterek, gencinden yaşlısına tüm vatandaşları spor yapmaya davet etti.

Yaklaşık 2 saat süren yürüyüşün ardından Mehmetçiğe selam gönderildi, katılımcılara sıcak çorba ve çay ikram edildi.

Kaynak: AA