Ankara Demirspor: 0-1
27.01.2021 15:12 | Son Güncelleme: 27.01.2021 15:16
STAT: Şanlıurfa GAP StadyumuHAKEMLER: Hamit Basık, Musa Murat Emre, Bekir ÖzçelikŞANLIURFASPOR: Fatih - Göksu (Dk.66 İsmail), Süleyman, Galip (Dk.46 Sefa), Gökdeniz, Tarık (Dk.46 Recep), Mustafa Çakır, Can, Cihan, Enes, Fevzi (Dk.61 Mustafa Şen)ANKARA DEMİRSPOR: Bahadır - Kamil, Hasan (Dk.
STAT: Şanlıurfa GAP StadyumuHAKEMLER: Hamit Basık, Musa Murat Emre, Bekir ÖzçelikŞANLIURFASPOR: Fatih - Göksu (Dk.66 İsmail), Süleyman, Galip (Dk.46 Sefa), Gökdeniz, Tarık (Dk.46 Recep), Mustafa Çakır, Can, Cihan, Enes, Fevzi (Dk.61 Mustafa Şen)ANKARA DEMİRSPOR: Bahadır - Kamil, Hasan (Dk.77 Harun), Mustafa Kayabaşı, Serdar, Hakan, Ahmet, Rahmi, Turan (Dk.90 Ayberk), Kerem, İlker (Dk.70 Ahmet Sivri)SARI KARTLAR: Can, Göksu, Mustafa Çakır, Fevzi (Şanlıurfaspor) - Kerem, Hasan (Ankara Demirspor)GOL: Dk. 51 İlker (Ankara Demirspor)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup 20'nci hafta maçında, Şanlıurfaspor sahasında konuk ettiği Ankara Demirspor'a 1-0 mağlup oldu. Konuk ekipte 51'inci dakikada Turan'ın pasıyla kale önünde bulaşan İlker, topu filelere yollayarak takımına 3 puanı kazandırdı.
- Şanlıurfa
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer ŞULUL