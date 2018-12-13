Ankara'daki kaza sonrası hızlı tren seferleri Eryaman'dan yapılıyor
Yüksek Hızlı Tren ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin Marşandiz istasyonunda çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından, YHT Garı'na gelen biletli yolcular, otobüsler ile Eryaman istasyonuna taşınıyor.
Yüksek Hızlı Tren ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin Marşandiz istasyonunda çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından, YHT Garı'na gelen biletli yolcular, otobüsler ile Eryaman istasyonuna taşınıyor.
Kaynak: Dunya.com