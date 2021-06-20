Ankara'daki 35 katlı otel, 35 milyon dolarlık kredi geri ödenmeyince Alman Aareal Bank'ın oldu

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Ahmet Hattat tarafından yapılan 35 katlı otel ve AVM için yaklaşık 150 milyon dolar harcandı. Hattat, otellerin standartlara uygun olarak yapılması için Alman Aareal Bank'tan aldığı 35 milyon dolarlık krediyi geri ödeyemeyince otel, bankaya geçti.

Ahmet Hattat tarafından 1991'de Ankara Çankaya'da yapımına başlanan 35 katlı otel, alışveriş merkezi için yaklaşık 150 milyon dolar harcandı. Hyatt otelleri standartlarına uygun yapılması için Alman bankasından 35 milyon dolar kredi alındı. Ancak, Hattat, borçlarını ödeyememesi üzerine banka ile davalık oldu. Bugünkü değerinin 800 milyon dolar olduğu belirtilen Çankaya'nın en yüksek binası, Alman bankasına geçti. Hattat, "Çok üzgünüm" dedi.

800 MİLYON DOLAR BANKAYA GEÇTİ

Ankara'nın en değerli bölgesinde 19 bin metrekarelik 35 katlı otel, alışveriş merkezi, kongre merkezi, yer altı otoparkı ve rekreasyon alanlarının 400 milyon dolar nakit, 400 milyon dolar gayrimenkul olmak üzere 800 milyon Yargıtay kararıyla Alman Aareal Bank'a geçmiş oldu.

316 MİLYON DOLAR HAKSIZ KAR İDDİASI

Ahmet Hattat, Büyük Çankaya oteli için otele kendi öz kaynağından 150 milyon dolar harcama yaptı. Otelin standartlarını yükseltmek için Alman Aareal Bank'tan 35 milyon dolarlık kredi alındı. Kredinin 10 milyon doları kullanıldı. Otelde, 560 oda, bin kişilik balo salonu, 7 ayrı toplantı salonu, spor salonları, açık ve kapalı yüzme havuzları, bin 200 araç kapasiteli otoparkı bulunuyor. Otelin toplam kapalı alanı 45 bin metrekareyi buluyor.

Gazi, İstanbul Teknik ve ODTÜ'den 9 ayrı bilirkişi raporunda, bankanın 316 milyon dolar haksız olarak kâr ettiği öne sürüldü.

HASTANE İŞİ ÇIKMAZDA

Otel ve alışveriş merkezinin yüzde 85'inin bittiğini belirten Ahmet Hattat'ın, yaşanan gelişmeden son derece üzgün olduğu, yakın bir gelecekte çocuk hastanesi de yaptırmayı planladığı belirtildi. Ancak, otelin elinden alınması Hattat'ın hastane projesini de çıkmaza soktu.

Sözcü'nün Saygı Öztürk'ün haberine göre yerel mahkeme, istinaf ve son olarak Yargıtay'da davayı kaybeden Ahmet Hattat, büyük emekler verdiği otelini Alman bankasına mahkeme kararıyla devretmiş olacak.

YARGITAY BORCU KATLADI

35 katlı otelin Alman Aareal Bank A.G'ye geçmesiyle ilgili Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin gerekçeli kararında şöyle denildi:

"35 milyon dolar limitli uzun vadeli kredi sözleşmesi gereği otel inşaatının Hyatt firması standartlarında yapılması kararlaştırıldığından ek maliyetler ortaya çıkmıştır. 10 milyon dolar kredi artırımı yapılmıştır. Ahmet Hattat'ın sözleşmeyi haksız feshetmesi nedeniyle davacı şirket, zararlarının toplam 81 milyon ABD Doları olduğu, yine davacının yurt dışından getirttiği asansörleri gümrükten çekemediği için 750 bin ABD Doları zararı bulunmaktadır. Başka bankalardan kullanılan köprü kredilerin de kat edilmesi nedeniyle 981 milyon 822 bin TL ve 3.895.402,21 TL ödeme yaparak zarara uğramıştır. Banka, 2017 tarihli ıslah dilekçesi ile 81 milyon ABD Doları'na yönelik talebini 218.724.193 ABD Doları olarak artırmıştır."