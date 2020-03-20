Ankara'da vatandaşlar uyarıları dikkate aldı, camiler boş kaldı Korona virüsü önlemleri kapsamında cami ve mescitlerde cemaat ile namaz kılınmasının yasaklanmasının ardından Ankara'da ilk cumada Kocatepe Camii'nde sessizlik hakimdi.

Korona virüsü önlemleri kapsamında cami ve mescitlerde cemaat ile namaz kılınmasının yasaklanmasının ardından Ankara'da ilk cumada Kocatepe Camii'nde sessizlik hakimdi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Korona virüsü salgınının Türkiye'ye de sıçramasıyla ülke genelinde tedbirler alındı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da geçtiğimiz günlerde korona virüsü önlemleri kapsamında cami ve mescitlerde cemaat ile namaz kılınmasına ara verildiğini duyurmuştu. Her cuma dolup taşan Ankara'nın en büyük camilerinden Kocatepe Camii'ne bugün sessizlik hakim olurken, bazı vatandaşların cuma namazı için camiye gidip kapalı olduğunu görmesi üzerine öğle namazını avluda kıldığı görüldü.

Öğle namazı için camiye gelen ve tedbirlere uyduğunu söyleyen İsmail Kaynak ise "İnsan sağlığı açısından çok çok iyi, ilk olarak kendimize yönelik tedbir almamız lazım. Sağ olsun Sağlık Bakanımız halkımızı televizyonda sürekli uyarıyor. Çok çok memnunum, alınan tedbirlere riayet ediyorum ve halkımızın da kurallara uymasını isterim" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA