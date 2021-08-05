Ankara'da Rıza Kayaalp'e coşkulu karşılama

Rıza Kayaalp: En büyük hedefim kariyerimde eksik olan altın madalyayı alabilmekti ama yine nasip olmadı"32 yaşındayım, güreşin son evreleri ama iki üç sene daha sabredeceğiz artık"İhsan Selim Baydaş: Başarılarının devam edeceğini biliyoruzERCAN ATA / ANKARA, - Japonya'nın başkenti...

Rıza Kayaalp: En büyük hedefim kariyerimde eksik olan altın madalyayı alabilmekti ama yine nasip olmadı

"32 yaşındayım, güreşin son evreleri ama iki üç sene daha sabredeceğiz artık"

İhsan Selim Baydaş: Başarılarının devam edeceğini biliyoruzERCAN ATA/ ANKARA , - Japonya 'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan güreşçi Rıza Kayaalp, Ankara'da büyük bir coşkuyla karşılandı. Saat 09.00'da Ankara Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen karşılama törenine; Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz, antrenörü Akif Canbaş, eşi Zeynep ve kızı Vera Kayaalp, ASKİ Spor Kulübü'nün milli sporcuları ve idarecileri katıldı. RIZA KAYAALP: EN BÜYÜK HEDEFİM KARİYERİMDE EKSİK OLAN ALTIN MADALYAYI ALABİLMEKTİ AMA YİNE NASİP OLMADIKatıldığı dördüncü olimpiyat olduğunu ifade eden Rıza Kayaalp, "En büyük hedefim kariyerimde eksik olan altın madalyayı alabilmekti ama yine nasip olmadı. Artık bizim için altın madalya dışındaki madalyayalar üzücü oluyor. Kariyerimde şampiyonluklar kazanmış bir sporcu olarak tek hedefim olimpiyat altın madalyasını kazanmaktı. Ülkemiz için buna da şükür diyoruz. Bundan sonra devam edip, alamadığımız o altın madalyayı almak en büyük arzum ama 2024'de de az bir süre var. İnşallah oraya güçlü bir şekilde gitmek isterim. Yoksa içimde büyük bir ukde kalacak. Şimdiye kadar vatanıma, milletime en iyi şekilde hizmet ettiğimi düşünüyorum. Sağlık olsun, yine olmadı. Bundan sonraki madalyaları alabilecek arkadaşlara başarılar diliyorum. İnşallah ülkemize daha çok madalya kazandırırlar. 32 yaşındayım, güreşin son evreleri ama iki üç sene daha sabredeceğiz artık. Elimizden geleni yapacağız. Gücümüzü koruyacağız. Bir kez daha denemek için kolları sıvıyacağız" dedi.İHSAN SELİM BAYDAŞ: BAŞARILARININ DEVAM EDECEĞİNİ BİLİYORUZ

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş ise yaptığı açıklamada, "Rıza şampiyon bir pehlivan. Her türlü başarıyı göstermiş bir kardeşimiz. Avrupa, dünya şampiyonalarında ve olimpiyatlarda tarihi bir duruma imza atmış. Biz ona inanıyoruz, güveniyoruz. Başarılarının devam edeceğini biliyoruz. Ben bugün Rıza'yı karşılamaya gelen sporcu genç kardeşlerimiz sesleniyorum; bu karşılamayı örnek alın, inşallah her birinizi burada böyle karşılayalım. Her yönüyle örnek bir kardeşimiz. Kendisi üzgün, bir keyifle karşılıyoruz onu" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata