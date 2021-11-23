Ankara'da dolar hareketliliği! Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin ekonomi kurmaylarıyla görüştü - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'da dolar hareketliliği! Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin ekonomi kurmaylarıyla görüştü

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Ekonomi

Doların üst üste rekor kırmasının ardından Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'yla sürpriz bir görüşme yapan Cumhubaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin ekonomi kurmaylarıyla da bir araya geldi. Toplantı sonrası bir açıklama yapılmadı.

Güne 11.40 seviyelerinden başlayan Dolar, gün içinde hızlı bir yükseliş gerçekleştirerek 13.50 ile rekor kırdı. Güne 12.80 seviyelerinden başlayan euro ise 15.20 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Dolar ve euro bir gün içinde 2 liradan faza yükseliş gerçekleştirdi.

ŞAHAP KAVCIOĞLU İLE BİR ARAYA GELDİ

Piyasalarda yaşanan aşırı oynaklık sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin detay paylaşılmadı. Merkez Bankası konuya ilişkin yorum yapmadı.

Vatandaşı Yeni Zamlar Bekliyor! Bu Oran Gerçekleşirse Cepler Fena Yanacak

EKONOMİ KURMAYLARIYLA DA GÖRÜŞTÜ

Döviz kurlarındaki rekorların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti'nin ekonomi kurmayları ile bir araya geldi. Toplantı sonrası bir açıklama yapılmadı.

Euro kuru ne kadar? Euro kaç TL? Euro alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Servet Uzun
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Doların rekor kırmasının ardından Akşener ve Kılıçdaroğlu harekete geçti! Olağanüstü toplanacaklar

Doların rekor kırmasının ardından Akşener ve Kılıçdaroğlu harekete geçti! Olağanüstü toplanacaklar

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Ekonomik kurtuluş savaşı' çıkışına Karamollaoğlu'ndan tepki: Algı yönetimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" çıkışına Karamollaoğlu'ndan tepki: Algı yönetimi

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
title