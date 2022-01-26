Ankara Büyükşehir taşınmazları satışa çıkıyor

ANKARA (İHA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı, Çankaya ilçesi Karakusunlar, Dikmen ve Çayyolu'nda bulunan konut ve dükkandan oluşan toplam 16 taşınmazı 3 ve 10 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek ihalelerle satışa çıkartıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 3 ve 10 Şubat tarihlerinde yapılacak ihalelerle Çankaya ilçesindeki toplam 16 gayrimenkulünü satışa çıkarıyor. Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı, Kızılırmak-Karakusunlar Mahallesi'nde yer alan 11 daireyi 3 Şubat'ta, aynı mahallede bulunan 1 mağaza, Dikmen'de 1 mesken, Çayyolu'nda ise 3 dükkandan oluşan taşınmazlarını da 10 Şubat'ta kapalı zarf usulüyle gerçekleştirilecek ihalelerle satışa sunacak.

Büyükşehir Belediyesi'nin 3 Şubat 2022 tarihinde saat 14.00'te gerçekleştireceği ihalede, Karakusunlar Mahallesi'ndeki 3+1 ve 4+1 oda-salon şeklindeki daireler 144-149 metrekare aralığında farklı büyüklüklerden oluşuyor. 10 Şubat tarihinde saat 14.00'te yapılacak diğer ihalede ise Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Dikmen (konut), Çayyolu (Gordion/dükkan) ve Karakusunlar'da (Hayat Plaza/ofis) bulunan 5 taşınmaz arasında muhammen bedeli 500 bin TL ile 4 milyon 475 bin TL arasında değişen farklı büyüklüklerde mağaza, ofis ve dükkanlar yer alıyor.

İnternet sitesinden ayrıntılara ulaşılabilir

İstekliler, taşınmaz mal satış şartnamesi ve diğer eklerine ilişkin bilgileri mesai saatleri içerisinde Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 5 Yenimahalle/Ankara adresinde bulunan 14. kattaki Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı'na gelerek inceleyebilecekler. Taşınmaz mal satışıyla ilgili ayrıntılı bilgiye ise "www.ankara.bel.tr" adresi üzerinden 'ihale duyuruları' bölümünden ulaşılabilecek. - ANKARA

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